Araç giriş ve çıkışları durdurulmaya devam ediyor - Son Dakika

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Araç giriş ve çıkışları durdurulmaya devam ediyor
6 saat önce
Jandarma ekiplerinin uygulama yapması Sürücülerinin ateşinin ölçülmesi ve bilgilendirme yapılması İtiraz eden sürücülerden görüntü Vatandaşla röportaj Kontrol noktasından görüntü ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentlere araçla giriş çıkış yasağı devam ediyor.
Jandarma ekiplerinin uygulama yapması
Sürücülerinin ateşinin ölçülmesi ve bilgilendirme yapılması
İtiraz eden sürücülerden görüntü
Vatandaşla röportaj
Kontrol noktasından görüntü ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentlere araçla giriş çıkış yasağı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:27 Kaynak: AA
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