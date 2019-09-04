Araç Harp Müzesi kapandı

Türkiye'de kendi alanında ilk ve tek müze olan ve bir benzeri daha bulunmayan Araç Harp Müzesi, 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle kapandı.



Araç Harp Müzesi Sorumlusu Gazi Abdullah Savaş, "Araç Harp Müzesi büyük ilgi görüyordu. Bu yaz mevsiminde Ramazan ve Kurban Bayramı ile Araç Festivalinde binlerce kişi müzeyi ziyaret etti. Şehit ve Gazi dedelerinin künyelerini inceledi. Şehitlerimizin ve Gazilerimizin fotoğrafları ile karşılaştılar. Onların savaşlarda giydikleri giysiler ile kullandıkları Harp Malzemeleri ve ateşli veya ateşsiz (kılıç, gürz, balta, süngü, kama) silahları incelediler, bu toprakların nice canlar pahasına bize vatan olduğunu öğrendiler" dedi.



Araç Harp Müzesinin kapanmasının nedenini açıklayan Savaş, "Açıldığından bu güne kadar müzenin temizliği, ziyaretçilerin karşılanarak onlara bilgi vermek, gerekirse ikramda bulunmak, müzenin mesai saatleri içinde açık olmasını sağlamak amacıyla iki veya bir personel görev yapıyordu. İŞ-KUR kapsamında çalıştırılan müze personelinin görev süresi 31.08.2019 tarihi itibariyle sona ermiştir. Mecburen Araç Harp Müzesini kapatmak zorunda kaldık. Yeni bir personel görevlendirildiğinde veya 6 aydır çalışan personelin görev süresi 3-4 ay daha uzatıldığında müzeyi yeniden açacağız" diye konuştu.



Müzenin yeniden açılması için destek beklediklerini belirten Savaş, "Bu konuda Araç Kaymakamlığından, Araç Belediyesinden, Garnizon Komutanlığından, İlçe Özel İdare Müdürlüğünden, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden personel görevlendirilmesi konusunda destek bekliyoruz. Araçlı şehit aileleri ve gaziler olarak bizler harp müzesini şehitlerimiz ile vefat eden gazilerimizin ruhlarının yaşadığı bir türbe olarak kabul ediyoruz. Kendimizi ise bu türbenin hizmetkarı, türbedarı olarak görüyoruz. Müzenin kapanmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU