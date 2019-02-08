Araç Hırsızı Kısa Sürede Yakalandı
12 dakika önce
Afyonkarahisar'da çalınan bir araç jandarma ekiplerince kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.
Afyonkarahisar
'da çalınan bir araç jandarma ekiplerince kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi. Çay
ilçesi Orhaniye
köyünde bir vatandaşın aracı evinin önünden çalandı. Jandarma
ekiplerinin yaptığı tahkikat sonucunda çalınan araç ve şüpheli Çay ilçe merkezinde yakalandı. Çalınan araç sahibine teslim edilirken, aracı çalan şahısla ilgili işlem başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:49 Kaynak: İHA
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