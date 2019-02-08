Son Dakika Haberleri: Araç Hırsızı Kısa Sürede Yakalandı

Araç Hırsızı Kısa Sürede Yakalandı

12 dakika önce

Afyonkarahisar'da çalınan bir araç jandarma ekiplerince kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.

Araç Hırsızı Kısa Sürede Yakalandı, System.String[]
Afyonkarahisar'da çalınan bir araç jandarma ekiplerince kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.

Çay ilçesi Orhaniye köyünde bir vatandaşın aracı evinin önünden çalandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı tahkikat sonucunda çalınan araç ve şüpheli Çay ilçe merkezinde yakalandı. Çalınan araç sahibine teslim edilirken, aracı çalan şahısla ilgili işlem başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:49 Kaynak: İHA

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