Araç hurdaya döndü, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı - Son Dakika

Araç hurdaya döndü, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
05.12.2020 11:35
Bilecik'te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Bilecik'te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Gölpazarı ilçesine seyir halindeki Fiat marka Albea model 11 AN 502 plakalı otomobilin sürücüsü Ferit Arkadaş (39), Gölpazarı'nda Açık Cezaevi önüne geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak, yolun sol tarafına devrildi. Araç adeta hurdaya dönerken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK
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