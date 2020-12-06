Araç hurdaya döndü, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı - Son Dakika

Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Gölpazarı ilçesine seyir halindeki Fiat marka Albea model 11 AN 502 plakalı otomobilin sürücüsü Ferit Arkadaş (39), Gölpazarı'nda Açık Cezaevi önüne geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak, yolun sol tarafına devrildi. Araç adeta hurdaya dönerken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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