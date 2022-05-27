Araç içerisinde 88 adet uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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Araç içerisinde 88 adet uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı

27.05.2022 10:53
Araç içerisinde 88 adet uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dinlenme tesisinde jandarma ekiplerince yapılan araç aramasında 88 adet uyuşturucu madde ele geçirilirken konuya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dinlenme tesisinde jandarma ekiplerince yapılan araç aramasında 88 adet uyuşturucu madde ele geçirilirken konuya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bacı Mahallesinde bulunan dinlemesi tesisinde park halindeki araçta arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 88 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak araçta bulunan O.Ö. ve E.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. - SAKARYA

Araç içerisinde 88 adet uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı
Araç içerisinde 88 adet uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Jandarma, Pamukova, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araç içerisinde 88 adet uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç içerisinde 88 adet uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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