Son Dakika Haberleri: Araç İçerisinde Korkunç Cinayet

Araç İçerisinde Korkunç Cinayet

1 saat önce

Eskişehir'de, bir şahıs otomobili içinde kafasından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Araç İçerisinde Korkunç Cinayet, System.String[]
Eskişehir'de, bir şahıs otomobili içinde kafasından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay, Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, saat 23.30 sıralarında, A.K. (32) adlı şahıs, 26 FH 527 plakalı otomobilin şöfor koltuğunda oturan Zafer G.'ye (37) silahla ateş etti. Baş bölgesine bir el ateş eden şüpheli, daha sonra olay yerinden başka bir araçla kaçtı. Ardından gelen silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve 155 Polis İmdat Hattına bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Zafer G.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

Şüpheli saklandığı köyde yakalandı

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden başka bir araçla kaçan A.K.'nin kaçış güzergahını belirlemek amacıyla çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde saklandığı tespit edildi. Daha sonra polis ve jandarma ekipleri A.K.'nin bulunduğu adrese giderek olayda kullandığı 1 adet 7,65 milimetre çaplı tabanca ile yakandı. Şahsın emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:08 Kaynak: İHA

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