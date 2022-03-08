Araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı itfaiye kurtardı

08.03.2022 09:11
Araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı itfaiye kurtardı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 BPJ 571 plakalı otomobil Garnizon Kavşağın'da takla atarak bahçeye yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan E.A ve U.K. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla Söke'deki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı itfaiye kurtardı
Araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı itfaiye kurtardı
Araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı itfaiye kurtardı
Araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı itfaiye kurtardı

YORUMLAR
500
Kiralık otomobil ile hırsızlık yapan 'oto fareleri' yakalandı Kiralık otomobil ile hırsızlık yapan 'oto fareleri' yakalandı Son dakika... Trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika... Trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Otomobil, Tragger, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Doğal Gaz Boru Hattı için 6 ilde bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
10:07 Türkiye Kadın Zirvesi'nde ödüller sahiplerine kavuştu! İşte ilham veren kadınlar
09:58 Hayallerini gerçekleştirdi! Kadın şoför çekici operatörü oldu
09:53 Antalya'da gerçekleşecek Ukrayna zirvesinin perde arkası! Erdoğan rica etmiş, Putin kırmamış
09:49 Beştepe'de Zelenskiy çatlağı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a göre Zelenski 'Soros destekli ve İsrail itmeli' biri
09:38 Bergen'in katili filmden sonra ilk kez konuştu: Ben kalabalık bir aileyim, filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz!
09:28 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:24 Dans eden kadın şarkıcının bir anda göğsü açıldı, stüdyodakiler dondu kaldı
09:21 Alpay Kazan'ın ölüm haberini alan Survivor yarışmacıları gözyaşlarını tutamadı!
09:20 İşte muhtemel senaryolar: Rusya savaşı kazanırsa ne olur, uzmanlar da ikiye bölünmüş durumda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 10:18:25. #1.13#
SON DAKİKA: Araç içerisinde sıkışan iki yaralıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement