Araç İçerisinde Sıkışan Sürücünün İmdadına İtfaiye Yetişti
1 saat önce
Denizli'de şarampole devrilip araç içerisinde sıkışan sürücünün imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Denizli
'de şarampole devrilip araç içerisinde sıkışan sürücünün imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli- Afyonkarahisar
yolu Çardak
ilçesinde meydana geldi. Melek A., idaresindeki 20 R 1260 plakalı ticari araç Askeri Havaalanı Kavşağı'na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Melek A., yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler hızlı bir şekilde yaralıya müdahale ederek yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalenin ardından sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan kadın ardından olay yerindeki 112 Acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:53 Kaynak: İHA
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