Araç içerisindeki yaralıyı tarım işçileri çıkardı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kazaya karışan ve çarpışmanın etkisi ile savrularak tarlaya giren otomobilde ki yaralı tarım işçileri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kaza, Sandıklı ilçesi eski Hüdai Kaplıcaları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan İşel yönetimindeki 20 AG 881 plakalı otomobil, kavşakta İskender Çırpan idaresindeki EG 484 XE yabancı plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç yol kenarındaki refüjü aşıp tarlaya girerek durabildi. Kazayı gören tarlada çalışan tarım işçileri araç içerisinde yaralı Çırpan'ın çıkararak ardından 112 Acil servise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ambulans ile Çırpan'ı hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR