Araç İçi Görüntüleme Sistemlerinde Sektör Öncüsü Mio Türkiye'ye İddialı Bir Giriş Yaptı
1 saat önce
Araç içi görüntüleme ve güvenlik sektörüne iddialı bir giriş yapan Mio firması, geçtiğimiz günlerde Mio Türkiye Ülke Müdürü Korkut Ekes'in liderliğinde gerçekleştirdiği lansmanda ürünlerini son kullanıcıya tanıttı.
Araç
içi görüntüleme ve güvenlik sektörüne iddialı bir giriş yapan Mio firması, geçtiğimiz günlerde Mio Türkiye
Ülke Müdürü Korkut
Ekes'in liderliğinde gerçekleştirdiği lansmanda ürünlerini son kullanıcıya tanıttı.
Büyük ilgi gören lansmanda Mio yetkilileri ve Türkiye'deki sektör öncüleri görüşlerini Wise TV
aracılığıyla paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:33
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