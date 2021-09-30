Araç içinde infazın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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Aracı içinde silahlı saldırıya uğrayan adamın katil zanlısı yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobil içerisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı yakalandı.

Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'nde 23 Eylül'de meydana gelen olayda, park halindeki otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğrayan İlhami Topçu hayatını kaybetmişti. Topçu'nun katil zanlısının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda Topçu ile olay yerine aynı otomobille gelen ve daha sonra araçtan inerek Topçu'ya ateş ettiği görülen zanlının Abdülhekim Etike olduğu tespit edildi. Zanlının Mamak'ta metruk bir binada saklandığını belirleyen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla Etike'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Cinayeti para meselesi yüzünden işlediğini söyledi

Zanlı Etike'nin Topçu ile ortaklığı bulunduğunu, para alışverişi yüzünden aralarında meydana gelen husumetten dolayı cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Zanlının ayrıca adam öldürme ve yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu, takip edilmemek için telefon kullanmadığı, bu yüzden sürekli araç değiştirdiği ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.