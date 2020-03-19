Araç içinde pusuya yatan kişilerin dehşet saçtığı anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araç içinde pusuya yatan kişilerin dehşet saçtığı anlar kamerada - Son Dakika

Araç içinde pusuya yatan kişilerin dehşet saçtığı anlar kamerada

25 dakika önce

Araç içinde pusuya yatan kişilerin dehşet saçtığı anlar kamerada Olayda 1 kişi hafif yaralandı Uşak'ta bir oto servis önünde araç içinde dakikalarca pusuya yatan şüphelilerin, husumetli oldukları iddia edilen şahsa saçmalar yağdırarak olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca...

Araç içinde pusuya yatan kişilerin dehşet saçtığı anlar kamerada

Olayda 1 kişi hafif yaralandı

UŞAK - Uşak'ta bir oto servis önünde araç içinde dakikalarca pusuya yatan şüphelilerin, husumetli oldukları iddia edilen şahsa saçmalar yağdırarak olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Olay akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir oto serviste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz ismi belirlenemeyen zanlılar, araç ile iddiaya göre daha önceden husumetli oldukları Murat Y. isimli şahsın iş yerine geldi. Burada dakikalarca pusuya yatan zanlılar, iş yeri önünde arkadaşlarıyla sohbet eden Murat Y.'ye saçmalar yağdırarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, saçmaların isabet ettiği Murat Y., kolundan ve bacağından hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Murat Y.'nin hayati durumu olmadığı öğrenilirken tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Saçmalar 2 araca da isabet etti

Araç içerisindeki şüphelilerin saçmalar yağdırmasıyla orada bulunan iki araçta maddi hasar oluştu. Bölgeye gelen olay yeri ekipleri araçlarda inceleme yaparken, polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlıları arama çalışması başlattığı öğrenildi.

Araç içinde pusuya yatan kişilerin dehşet saçtığı anlar kamerada

Fevzi Çakmak Mahallesi, Polis, Uşak, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:39 Kaynak: İHA

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