Araç içinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Araç içinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi

17.03.2022 14:15
Araç içinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bariyere çarpan otomobil sürücüsü araç içinde sıkışarak feci şekilde can verdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bariyere çarpan otomobil sürücüsü araç içinde sıkışarak feci şekilde can verdi.

Kaza 17 Mart gecesi 00.40 sıralarında Keşan D550 karayolu Dörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Çanakkale yönüne seyir halindeki 22 LT 33 plakalı araç sürücüsü Alper Çelebi (40), anayol üzerinde ilerlediği sırada bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yanyol ayrımında bulunan orta bariyerin başlangıcına çarpan araç bariyerlere saplanarak paramparça oldu. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Yaralının durumunu kontrol eden sağlık görevlileri, bariyere çarparak araç içinde sıkışan Alper Çelebi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Uzunköprü Balaban Koru Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığı görevini yürüten Çelebi, evli ve iki çocuk babasıydı. - EDİRNE

Araç içinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi
Araç içinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi
Araç içinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi

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Tragger, Çelebi, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç içinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç içinde sıkışan sürücü feci şekilde can verdi - Son Dakika
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