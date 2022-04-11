Araç içinde sıkışan yaralılar ıslanmasın diye şemsiye tuttu - Son Dakika
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Araç içinde sıkışan yaralılar ıslanmasın diye şemsiye tuttu

11.04.2022 14:46

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tır ve otomobilin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tır ve otomobilin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaş, araç içinde sıkışan yaralıların kurtarılması sırasında yağmurdan etkilenmemeleri için şemsiyesini tuttu.

Kaza, Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Emekevler ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 41 KJ 748 plakalı tır ile N.K. hakimiyetindeki 34 YM 2225 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü N.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan P.A. araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ekipler yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayı gören vatandaş ise yaralıların kurtarılması sırasında yağmurdan etkilenmemeleri için şemsiye tuttu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Cihan Atik - Adil Özdemir/ İHA)

Araç içinde sıkışan yaralılar ıslanmasın diye şemsiye tuttu
Araç içinde sıkışan yaralılar ıslanmasın diye şemsiye tuttu
Araç içinde sıkışan yaralılar ıslanmasın diye şemsiye tuttu
Araç içinde sıkışan yaralılar ıslanmasın diye şemsiye tuttu
Araç içinde sıkışan yaralılar ıslanmasın diye şemsiye tuttu
Araç içinde sıkışan yaralılar ıslanmasın diye şemsiye tuttu

YORUMLAR
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D-100 Karayolu, Kocaeli, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Araç içinde sıkışan yaralılar ıslanmasın diye şemsiye tuttu - Son Dakika


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