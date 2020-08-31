Araç içinde sıkıştı, AKS Kurtardı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon ve panelvan aracın çarpışması sonucu panelvan sürücüsü ciddi şekilde yaralandı.

Olay dün akşam saatlerinde Tire– Torbalı yolunda Yeniçiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. Yusuf Cihan Sakı yönetimindeki 03 ABN 107 plakalı kamyon, Torbalı yönünden Tire istikametine seyir halindeydi. İddiaya göre karşı yönden gelen İbrahim Boz yönetimindeki 35 V 2970 plakalı panelvan araç, U dönüşü yaptı. Bu esnada duramayan kamyon, panelvana çarptı. Kaza sonucu araç içinde sıkışan sürücü İbrahim Boz, olay yerine sevk edilen AKS ekipleri tarafından tarafından araçtan çıkarıldı. Ciddi şekilde yaralanan panelvan sürücüsü, AKS aracıyla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR