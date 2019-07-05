Son Dakika Haberleri: Araç içinde unutulan köpeği itfaiye kurtardı
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Araç içinde unutulan köpeği itfaiye kurtardı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobilde mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Araç içinde unutulan köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobilde mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Akpınar Bulvarı'nda P. Ş'ye ait camları kapalı otomobilde sıcaktan bitkin düşmüş köpeği fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çağırılan Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri, otomobilin kapısını açamayınca arka kapının camını kırarak köpeği araç içinden kurtardı. İtfaiye personelinin soğuk suyla serinlettiği köpeği polis memurları alarak çevredeki bir veterinere götürüldü. Köpek yapılan müdahalenin ardından sahibine teslim edildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:09 Kaynak: İHA
balıkesir, edremit, itfaiye, 3. Sayfa
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