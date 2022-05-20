Araç içinde uyuşturucu ile yakalandılar - Son Dakika
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Araç içinde uyuşturucu ile yakalandılar

20.05.2022 16:43
Araç içinde uyuşturucu ile yakalandılar

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kozlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kozlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 2,48 gram bonzai, 12,55 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve 1 adet döner bıçağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Arama kararına istinaden bir araç ve içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde yapılan aramada, 2,48 gram bonzai, 12,55 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ve 1 adet döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araç içinde uyuşturucu ile yakalandılar - Son Dakika


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