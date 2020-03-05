Araç içindeki cesedin ölüm nedeni beyin kanaması çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araç içindeki cesedin ölüm nedeni beyin kanaması çıktı - Son Dakika

Araç içindeki cesedin ölüm nedeni beyin kanaması çıktı

6 saat önce

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde Hollanda plakalı araç içinde cesedi bulunan şahsın, beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç içindeki cesedin ölüm nedeni beyin kanaması çıktı, System.String[]

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde Hollanda plakalı araç içinde cesedi bulunan şahsın, beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.


Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde İzmit'te bulunan Seka Devlet Hastanesi otoparkında bulunan çalışır haldeki bir araçta şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, özel giysilerle KS-037-P plakalı araca yaklaşarak camı kırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme de ise şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesi sonrasında şahsın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


Onur İnan Ağvar (62) olduğu belirlen şahsın otopsi incelemesinde yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Olan Ağvar'ın yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle 3 hafta önce anjiyo olduğu öğrenildi. Ağvar'ın cenazesi, İzmit Fevziye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Yuvacık mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

Hollanda, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:57 Kaynak: İHA
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