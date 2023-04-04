Araç içerisinde dehşet! Tartıştığı kadını vurup intihar etti - Son Dakika
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Araç içerisinde dehşet! Tartıştığı kadını vurup intihar etti

04.04.2023 10:32
Araç içerisinde dehşet! Tartıştığı kadını vurup intihar etti

Trabzon'da dün akşam yaşanan olayda bir kişi araç içinde tartıştığı kadını silahla vurduktan sonra yaşamına son verdi. Kadın hastanede tedavi altına alınırken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Karadeniz Sahil Yolu Toklu mahallesi mevkiinde yol kenarına park etmiş halde duran bir aracın yanında yerde biri kadın iki kişinin yaralı şekilde yattığını gören vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi.

YARALI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı sonrasında bölgeye ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Turan Erdoğan (53) hayatını kaybederken, Songür G. ise Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

KADINI VURUP İNTİHAR ETMİŞ

Olayla ilgili inceleme sürerken, iki kişinin araçla seyir halinde giderken tartıştığı, ardından Erdoğan'ın aracı yol kenarına çekerek araçtan indirdiği Songür G.'yi silahla vurduktan sonra intihar ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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Ortahisar, İntihar, Trabzon, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araç içerisinde dehşet! Tartıştığı kadını vurup intihar etti - Son Dakika


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