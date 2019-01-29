Son Dakika Haberleri: Araç İçinden Video Çekerken Ölümlü Kazayı Kaydetti

Araç İçinden Video Çekerken Ölümlü Kazayı Kaydetti

8 dakika önce

Konya'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 58 yaşındaki kadına otomobilin çarptığı anlar, başka bir araç içerisinde cep telefonuyla görüntü çeken bir kişi tarafından kaydedildi.

Araç İçinden Video Çekerken Ölümlü Kazayı Kaydetti, System.String[]
Konya'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 58 yaşındaki kadına otomobilin çarptığı anlar, başka bir araç içerisinde cep telefonuyla görüntü çeken bir kişi tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Şefikcan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden yolun karşısına geçmek isteyen Şerife Çağlayan'a (58) Fahri T. yönetimindeki 06 LY 773 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan ve ambulansla Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Şerife Çağlayan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Fahri T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anını başka bir araç sürücüsü kaydetti

58 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği kazayı ise Şefikcan Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve aracının içinde video çeken bir sürücü kaydetti. Görüntülerde kadının caddenin karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması görülüyor. Çarpmanın ardından videoyu çeken sürücü ise olayın ardından paniğe kapılarak cep telefonunun indirdiği görülüyor. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

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