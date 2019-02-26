Son Dakika Haberleri: Araç İçine Saklanmış Uyuşturucuyu "Obüs" Buldu

Araç İçine Saklanmış Uyuşturucuyu "Obüs" Buldu

15 dakika önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki yol kontrol noktasında uygulama yapan jandarma ekipleri, narkotik köpeği "Obüs"ün hassas burnu sayesinde araç içine saklanmış uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Araç İçine Saklanmış Uyuşturucuyu
Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki yol kontrol noktasında uygulama yapan jandarma ekipleri, narkotik köpeği "Obüs"ün hassas burnu sayesinde araç içine saklanmış uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Sarıyazı mevkisindeki kontrol noktasında trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, sürücülerin kimlik bilgilerini sorgulayarak araçlarda arama yaptı.

Uygulamaya katılan "Obüs" adlı eğitimli narkotik köpeği, durdurulan araçlardan birisinde araç içine gizlenmiş olan uyuşturucu maddeyi buldu.


İsmi belirtilmeyen sürücünün üst ve aracındaki aramada 10 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan folyo, birer adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ile kuru sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:38 Kaynak: AA

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