Araç İçine Saklanmış Uyuşturucuyu "Obüs" Buldu
15 dakika önce
Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki yol kontrol noktasında uygulama yapan jandarma ekipleri, narkotik köpeği "Obüs"ün hassas burnu sayesinde araç içine saklanmış uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.
Nevşehir
'in Ürgüp
ilçesindeki yol kontrol noktasında uygulama yapan jandarma ekipleri, narkotik köpeği "Obüs"ün hassas burnu sayesinde araç içine saklanmış uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Sarıyazı mevkisindeki kontrol noktasında trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, sürücülerin kimlik bilgilerini sorgulayarak araçlarda arama yaptı.
Uygulamaya katılan "Obüs" adlı eğitimli narkotik köpeği, durdurulan araçlardan birisinde araç içine gizlenmiş olan uyuşturucu maddeyi buldu.
İsmi belirtilmeyen sürücünün üst ve aracındaki aramada 10 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan folyo, birer adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ile kuru sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:38 Kaynak: AA
Tarihi Mezardaki Çukur Jandarmayı Harekete Geçirdi
Kenan Sofuoğlu: Birisi Kapısını Açarken Aracım Çizilsin İstemem
Maltepe Belediyesinin Borçları Nedeniyle 3 Mahalle İcralık Oldu
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Tuzla'daki Koku Paniğiyle İlgili Açıklama: Sabotaj Olabilir