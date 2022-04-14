Son dakika haberleri | Araç ile duvarın arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Araç ile duvarın arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

14.04.2022 23:28

Edinilen son dakika gelişmesine göre Araç ile duvarın arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti Kocaeli'de 5 yaşında çocuk, geri manevra yapan aracç ile duvarın arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

Araç ile duvarın arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'de 5 yaşında çocuk, geri manevra yapan aracç ile duvarın arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde bulunan Neşe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit Belediyesi'nin temizlik işlerine ait kamyonet park ederken 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ı fark etmedi. Sürücü S.K'nin yan komşusu olan küçük çocuk, araç ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralandı. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Yılmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan kaza sonrası Yusuf Yılmaz'ın yakınlarının sürücü S.K'yi darp ettiği öğrenildi. Çevik kuvvet ekipleri olayı kontrol altına almaya çalıştı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri | Araç ile duvarın arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Araç ile duvarın arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Araç ile duvarın arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Araç ile duvarın arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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