Araç ile market alışverişi pahalıya patladı - Son Dakika

Araç ile market alışverişi pahalıya patladı
06.12.2020 10:45
DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin yakınlarındaki markete gitmek yerine araçları ile şehir merkezlerindeki markete gelen 25 kişiye toplam 78 bin 750 lira ceza kesildi.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin yakınlarındaki markete gitmek yerine araçları ile şehir merkezlerindeki markete gelen 25 kişiye toplam 78 bin 750 lira ceza kesildi.
Ülke genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu saat 10.00 ila 17.00 saatleri arasında vatandaşların evlerine yakın olan marketlere yürüyerek gitmelerine izin verilmişti. Düzce'de vatandaşlara evlerinin yakınındaki marketlere yürüyerek gitmek yerine araçları ile şehir merkezindeki markete gitmek pahalıya mal oldu. Drone ile yapılan denetimlerde 25 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmedikleri gerekçesi ile 3 bin 150'şer liradan toplam 78 bin 750 lira idari para cezası kesildi. - DÜZCE
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