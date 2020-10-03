Araç izini yaya olarak 40 kilometre takip eden JASAT, kablo hırsızlarını yakaladı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, yüzlerine kar maskesi takarak bir elektrik santralinden 250 bin lira değerinde kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaya olarak 40 kilometre boyunca araç izini takip edip, 36 güvenlik kamerasında 186 saat video inceleme yapması sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan JASAT, Sarayköy ilçesindeki bir elektrik santralinden 250 bin lira değerinde kablo çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte JASAT ekipleri, bölgede bulunan 36 farklı güvenlik kameralarından 186 saat yaptığı video incelemesi sonucunda hırsızlık olayına karışan 3 kişinin minibüsle 3 farklı sahte plakayla köy yollarından gittiklerini belirledi. Jandarma ekipleri, yaya olarak 40 kilometre araç izini de takip etti. Yapılan araştırma sonucunda hırsızlık olayına karışan şüphelilerden Serdar D. (35) ile İzzet D. (16) Bursa'da, İbrahim Ç. (23) ise Diyarbakır'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Denizli'ye getirilerek sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Serdar D. ile İbrahim Ç. tutuklandı. İzzet D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların işyerine ait kabloları çaldığı anlar ise, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir minibüsle gelen kişilerin işyerinden kaçma anları ve çevresinde dolaşma anları yer alıyor.