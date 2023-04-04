Araç kaputunda kilometrelerce giden anne yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışıyor - Son Dakika
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Araç kaputunda kilometrelerce giden anne yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışıyor

04.04.2023 10:38
Araç kaputunda kilometrelerce giden anne yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışıyor

Düzce'de, kaçırılan çocuğu için boşanma aşamasındaki eşinin aracının kaputuna asılarak yaklaşık 40 kilometre giden anne Sevcan Ş, yaşadığı olayın şokunu atlatmaya çalışıyor.

Düzce'de, kaçırılan çocuğu için boşanma aşamasındaki eşinin aracının kaputuna asılarak yaklaşık 40 kilometre giden anne Sevcan Ş, yaşadığı olayın şokunu atlatmaya çalışıyor.

Aziziye Mahallesi'nde yaşayan Sevcan Ş, önceki gece, uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi A.O.Ş'nin, 14 yaşındaki oğlunu alarak uzaklaşmak istemesi üzerine tutunduğu aracın kaputunda yaptığı tehlike dolu yolculuğu AA muhabirine anlattı.

Yaklaşık 3 yıldır eşinden ayrı yaşayan 43 yaşındaki kadın, A.O.Ş'nin bu şekilde kendisini öldürmek istediğini öne sürdü.

Hızla giden aracın kaputunda ne kadar kaldığını hatırlamadığını aktaran Sevcan Ş, "Arabanın kaputuna kendimi atmak zorunda kaldım, ne kadar gittiğimi bilmiyorum. Yarım saat 45 dakika falan gittim. O hızla beni düşürmek için arabayı sağa sola çevirdi." diye konuştu.

Sevcan Ş, çevredeki sürücülerin aracı durdurmaya çalıştığını belirterek, A.O.Ş'nin otoyolda polisi görünce durur gibi yaptığını o sırada aracın üzerinden atlayarak kurtulduğunu ifade etti.

Kendisi indikten sonra A.O.Ş'nin vatandaşlardan birine çarpıp kaçtığını aktaran Sevcan Ş, şöyle devam etti.

"Ben ölmedim yaşıyorum şu anda ama öldükten sonra haber olmak istemiyorum. Evdeki çocuklarım da eski eşim yüzünden defalarca bu olayları yaşadı. Dün gece ben ölmüş olabilirdim. Lütfen ölmeden önce sesimi duyun. Sabah onun tehditleriyle uyandım. Kuzenlerini de alıp gelmiş bizi tehdit etti. Yeter artık böyle yaşamak istemiyorum."

Olay

Sevcan Ş, önceki gece, boşanma aşamasındaki eşi A.O.Ş'nin 14 yaşındaki oğlunu aracına bindirerek uzaklaşmak istemesi üzerine kaputa tutunmuş ancak eşi aracı kullanmaya devam etmişti.

Sevcan Ş. kaputun üzerindeyken D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda yaklaşık 40 kilometre giden A.O.Ş, Hendek gişelerinde polis tarafından durdurularak, gözaltına alınmıştı.

Annenin oğlu için kaput üstünde yaptığı yolculuk ve yaşanan kovalamaca, sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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