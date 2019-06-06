Araç kasasındaki ilaçlama motoru alev aldı
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Araç kasasındaki ilaçlama motoru alev aldıADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta Belediyesine ait kamyonet kasasında bulunan ilaçlama motoru alev aldı.
Araç
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:54 Kaynak: İHA
kasasındaki ilaçlama motoru alev aldı
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Kahta
Belediyesine ait kamyonet kasasında bulunan ilaçlama motoru alev aldı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta İlçe Belediyesine ait ilaçlama aracı ilaçlama esnasında Mehmet Akif Caddesi 1 Nolu Sağlık Ocağı yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Araç kasasına monte edilen ilaçlama motorunun alev aldığını fark eden araç şoförü aracı durdurarak yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ilaç motorunda hasar meydana geldi. Araç daha sonra belediyenin kademe bölümüne çekildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor
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