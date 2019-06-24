Araç kilometreleri ile oynayan Ekspertizlere Polis Baskını: 8 gözaltı
33 dakika önce
Niğde'de Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri araçların kilometreleriyle oynandığı iddiasıyla Ekspertizlere baskın yaptı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
'de Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri araçların kilometreleriyle oynandığı iddiasıyla Ekspertizlere baskın yaptı. 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Niğde Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gelen ihbar ve şikayetler üzerine yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Oto Ekspertizlere baskın yaptı. Araçların kilometrelerini düşük gösterdiği tespit edilen Ekspertiz iş yeri sahibi ve çalışanları ile 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - NİĞDE
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