Son Dakika Haberleri: Araç kilometreleri ile oynayan Ekspertizlere Polis Baskını: 8 gözaltı
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Araç kilometreleri ile oynayan Ekspertizlere Polis Baskını: 8 gözaltı

33 dakika önce

Niğde'de Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri araçların kilometreleriyle oynandığı iddiasıyla Ekspertizlere baskın yaptı.

Araç kilometreleri ile oynayan Ekspertizlere Polis Baskını: 8 gözaltı, System.String[]
Niğde'de Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri araçların kilometreleriyle oynandığı iddiasıyla Ekspertizlere baskın yaptı. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gelen ihbar ve şikayetler üzerine yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Oto Ekspertizlere baskın yaptı. Araçların kilometrelerini düşük gösterdiği tespit edilen Ekspertiz iş yeri sahibi ve çalışanları ile 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa
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