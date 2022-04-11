Araç kiralama firmalarının internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi - Son Dakika
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Araç kiralama firmalarının internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi

11.04.2022 09:44

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen suç örgütüne mensup 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen suç örgütüne mensup 24 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayan bazı kişilerin, vatandaşlardan para aldığını tespit etti.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Daire Başkanlığın bünyesinde bir süre önce kurulan Dolandırıcılık Şube Müdürlüğünden 4 uzman personel gönderilerek, yaklaşık 2 ay teknik ve fiziki takip yapıldı.

Suç örgütünün tüm üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesinin ardından Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında arama kararı verilen 25 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İnternet sitelerini birebir kopyaladılar

Yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen deliller, mağdurların ifadeleri doğrultusunda suç örgütünün kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerinin birebir aynısını kurdukları ve bu siteleri vatandaşların araması amacıyla sosyal medya üzerinden ilan vererek görünürlüğünü artırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin kurumsal firma izlenimi vermek için çağrı merkezi oluşturdukları ve arayan yaklaşık 2 bin kişiden araç kiralama bedeli veya depozito adı altında 5 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca suç örgütü üyelerinin polis takibini engellemeye çalıştıkları, bunun için 200 farklı kişiye ait IBAN ve 80 cep telefonu kullandıkları belirlendi.

Araç kiralama firmalarının internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Araç kiralama firmalarının internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Araç kiralama firmalarının internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi

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Dolandırıcılık, İnternet, Tragger, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araç kiralama firmalarının internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç kiralama firmalarının internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi - Son Dakika
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