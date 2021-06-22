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Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır 22 Haziran 2021 - Son Dakika

Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır 22 Haziran 2021

22.06.2021 23:06
Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır 22 Haziran 2021, System.String[]

Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır 22 Haziran 2021 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞISoğutucu Üniteli Frigorifik Kasalı (Yakıtsız ve Sürücüsüz) Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek...

Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır 22 Haziran 2021 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Soğutucu Üniteli Frigorifik Kasalı (Yakıtsız ve Sürücüsüz) Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/308639

1-İdarenin

a) Adı

:

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/B 06530 Yüzüncüyıl ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3122843670 - 3122863702

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap. kik. gov. tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Soğutucu Üniteli Frigorifik Kasalı (Yakıtsız ve Sürücüsüz) Araç Kiralama

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Birinci kısım için soğutucu üniteli frigorifik kasalı (yakıtsız ve sürücüsüz) toplam 30 adet araç ile ikinci kısım için soğutucu üniteli frigorifik kasalı (yakıtsız ve sürücüsüz) toplam 30 adet araç kiralanacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Soğutucu üniteli frigorifik kasalı (yakıtsız ve sürücüsüz) araçlar, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Sakarya, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinaları ile İstanbul Et İşleme Müdürlüğü emrine teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 29. 08. 2021, işin bitiş tarihi 28. 08. 2024

d) İşe başlama tarihi

:

29. 08. 2021

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09. 07. 2021 - 11: 00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4. 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4. 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4. 1. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4. 1. 5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4. 1. 6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4. 2. 1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4. 2. 2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0, 75 olduğunu,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0, 15 olduğunu,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0, 50'den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4. 2. 3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15'inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9'undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4. 3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4. 3. 1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4. 4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4. 4. 1.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde her türlü kapalı kasa kamyon veya kamyonet tipi araç kiralanması hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0, 84

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Et ve Süt Kurumu, Türkiye, Haziran, Kamu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır 22 Haziran 2021 - Son Dakika


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