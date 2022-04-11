Son dakika haber | Araç kiralama operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber | Araç kiralama operasyonu: 24 gözaltı

11.04.2022 13:04
Son dakika haber | Araç kiralama operasyonu: 24 gözaltı

Son dakika haberleri... Balıkesir polisi, ülke genelinde kurumsal araç firmalarını taklit eden, sahte web siteleri açan, kendini müşteri gibi göstererek vatandaşları dolandırmaya çalışan 24 kişiyi yakaladı.

Balıkesir polisi, ülke genelinde kurumsal araç firmalarını taklit eden, sahte web siteleri açan, kendini müşteri gibi göstererek vatandaşları dolandırmaya çalışan 24 kişiyi yakaladı.

Kurumsal araç firmalarını taklit ederek sahte web siteleri kuran, yöneten, ilan veren ve kendilerini müşteri temsilcisi gibi göstererek ülke genelinde vatandaşları dolandıran şüpheli şahıs ve şahısları deşifre etmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın da desteği ile Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerinin 2 aydır yürütülen titiz çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların, ülke genelinde yaklaşık 2 bin kişiyi 5 milyon TL civarında dolandırdıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan toplam 25 şüphelinin yakalanması ve suç delillerine el konulması amacı ile Balıkesir ve İstanbul'da 35 adrese yönelik Balıkesir ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 40 ekip, 250 personel ve 4 tim özel harekat unsurlarıyla birlikte eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucunda; 65 bin 600 Türk Lirası, 3 bin 500 dolar, 3 bin 470 euro, 1 adet kuru sıkı tabanca, 79 adet dokunmatik cep telefonu, 21 adet tuşlu cep telefonu, 121 adet sim kart ve çeşitli materyaller ve bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

25 şüpheli şahıstan 24'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüpheli şahsı yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Operasyon dahilinde 4 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmak suçundan ayrıca adli işlem yapıldı. TCK Md. 220 "Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak" ve TCK Md. 158 "Bilişim Sistemleri Vasıtası ile Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından yakalanan 24 şüpheli ile ilgili adli işlemlere başlandı.

(Hüseyin Tokmak/ İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Araç kiralama operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika


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