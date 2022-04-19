Araç kiralama operasyonunda 18 tutuklama - Son Dakika
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Araç kiralama operasyonunda 18 tutuklama

19.04.2022 12:03
Araç kiralama operasyonunda 18 tutuklama

Balıkesir polisinin kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sayfalarını taklit ederek sahte web sitesi kurarak vatandaşları dolandırmaya çalışanlarla ilgili yaptığı operasyonun sonuçları açıklandı.

Balıkesir polisinin kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sayfalarını taklit ederek sahte web sitesi kurarak vatandaşları dolandırmaya çalışanlarla ilgili yaptığı operasyonun sonuçları açıklandı. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol, 1 şüpheli de mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın desteği ile Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerinin de iki aydır yürütülen titiz çalışmalar sonucunda şüpheli şahıslara operasyon düzenlenmişti. Yapılan çalışmada 2 bin kişiyi 5 milyon TL civarında dolandırıldıkları tespit edilen 25 şüpheliden 24'ü gözaltına alınarak suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, bilişim sistemleri vasıtası ile nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmak suçlarından haklarında işlem başlatılmıştı. Operasyon sonrasındaki adli işlemler neticesinde gözaltına alınan 24 kişiden 18'i tutuklandı.

Çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Yapılan operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda dövizden Türk Lirasına, uyuşturucudan silaha, bilgisayar düzeneklerinden dolandırıcılıkta kullanıldığı belirlenen telefonlar ele geçirildi. Yapılan çalışma neticesinde şüphelilerden; 65 bin 600 TL, 3 bin 500 dolar, 3 bin 479 avro, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin adreslerinde ayrıca dolandırıcılıkta kullanıldığı belirlenen 79 adet dokunmatik cep telefonu, 21 adet tuşlu telefon, 121 adet sim kart, 5 adet hafıza kartı, 16 adet flash bellek, 26 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet masa üstü bilgisayar, 6 adet tablet, 1 adet hard disk, 13 adet banka kartı, 1 adet para sayma makinesi, 6 adet çeşitli doküman, 4 adet ajanda bulundu. Yapılan aramalarda 2 gram marihuana, 20 gram metamfetamin, 300 ml GHB uyuşturucu maddesi ile 2 adet uyuşturucu içmek için düzeneğe de el konuldu.

18 şüpheli tutuklandı

Operasyon sonucunda ele geçirilen 25 şüpheli şahıstan 24'ü yakalanarak gözaltına alınırken, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, bilişim sistemleri vasıtası ile nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmak suçlarından haklarında adli işlem yapılan şüpheli şahıslar adli mercilere sevk edildi. Yapılan adli işlemler sonrasında 1 şüpheli mahkemeden, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18 şüpheli tutuklandı. - BALIKESİR

Araç kiralama operasyonunda 18 tutuklama
Araç kiralama operasyonunda 18 tutuklama
Araç kiralama operasyonunda 18 tutuklama
Araç kiralama operasyonunda 18 tutuklama
Araç kiralama operasyonunda 18 tutuklama
Araç kiralama operasyonunda 18 tutuklama
Araç kiralama operasyonunda 18 tutuklama

YORUMLAR
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Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran şebekenin 18 üyesi tutuklandı Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran şebekenin 18 üyesi tutuklandı Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan 18 şüpheli tutuklandı Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan 18 şüpheli tutuklandı

Dolandırıcılık, Uyuşturucu, Balıkesir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araç kiralama operasyonunda 18 tutuklama - Son Dakika


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