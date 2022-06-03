Araç kiralama operasyonunda 58 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Araç kiralama operasyonunda 58 tutuklama

03.06.2022 12:32
Araç kiralama operasyonunda 58 tutuklama

Balıkesir'de kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek sahte web sitesi kuran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 58 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek sahte web sitesi kuran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 58 kişi tutuklandı.

Kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sayfalarını kopyalayarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik biri 7 Nisan diğeri 25 Mayıs tarihlerinde olmak üzere iki operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 83 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonun soruşturma kısmı tamamlandı. 7 Nisan tarihinde 24 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli tutuklandı. Operasyon çerçevesinde elde edilen deliller ve araştırmalar sonucunda soruşturma derinleştirilerek 25 Mayıs tarihinde 59 şüphelinin 64 adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

48 şüphelinin ele geçirildi operasyon çerçevesinde 2 Haziran'da 40 şüpheli tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde toplamda 58 şüpheli tutuklanırken, 10 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı ve 4 şahıs ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Son yıllarda Türkiye'de yapılan en geniş dolandırıcılık soruşturmaları arasında yer alan soruşturmada faillerin hemen hepsi delilleriyle birlikte ele geçirildi. - BALIKESİR

Araç kiralama operasyonunda 58 tutuklama
Araç kiralama operasyonunda 58 tutuklama
Araç kiralama operasyonunda 58 tutuklama
Araç kiralama operasyonunda 58 tutuklama

YORUMLAR
500
Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan 40 şüpheli tutuklandı Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan 40 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Balıkesir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araç kiralama operasyonunda 58 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:47 Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı
18:27 Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı
18:08 CHP'den enflasyonla mücadele için hükümete 10 öneri
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 19:13:53. #1.12#
SON DAKİKA: Araç kiralama operasyonunda 58 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement