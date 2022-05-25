Araç kiralama operasyonunda ikinci dalga - Son Dakika
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Araç kiralama operasyonunda ikinci dalga

25.05.2022 16:25

Araç kiralama operasyonunda ikinci dalgaBALIKESİR Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce 7 Nisan 2022 tarihinde kurumsal araç...

Araç kiralama operasyonunda ikinci dalga

BALIKESİR Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce 7 Nisan 2022 tarihinde kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sayfalarını taklit ederek sahte web siteleri kuranlara yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 24 şüpheliden 18'i tutuklanmış 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Operasyon kapsamında yakalanan ve dosya kapsamında ifadesi alınan şüphelilerden elde edilen dijital materyaller üzerinden yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda yeni operasyon düzenlendi. 19 ilde gerçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Sabaha karşı Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanamaraş, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van illerinde 59 şüphelinin 64 ayrı adresine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyon neticesinde şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet Zoraki marka ruhsatsız tabanca, 17 adet 9*19 mm çapında fişek, 1 adet Tsunami marka pompalı tüfek, 4 adet Lyrica ibareli sentetik ecza, 10 gram esrar maddesi, 41 adet telefon, 43 adet sim kart, 7 adet laptop, 5 adet tablet, 50 adet çeşitli bankalara ait kart, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet kamera ve 3 bin 935 TL para bulunarak el konuldu. Operasyonda firari olarak bulunan şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Araç kiralama operasyonunda ikinci dalga
Araç kiralama operasyonunda ikinci dalga
Araç kiralama operasyonunda ikinci dalga
Araç kiralama operasyonunda ikinci dalga
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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıkesir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araç kiralama operasyonunda ikinci dalga - Son Dakika


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