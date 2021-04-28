Araç kiralama platformu, 6 milyon dolar Seri A Yatırımı aldı - Son Dakika

Araç kiralama platformu, 6 milyon dolar Seri A Yatırımı aldı

28.04.2021 13:54
Araç kiralama platformu, 6 milyon dolar Seri A Yatırımı aldı, System.String[]

Araç kiralama platformu Yolcu360, 30 milyon dolarlık değerleme sonucunda Eksim Holding'den 6 milyon dolarlık Seri A Yatırımı aldı.

Araç kiralama platformu Yolcu360, 30 milyon dolarlık değerleme sonucunda Eksim Holding'den 6 milyon dolarlık Seri A Yatırımı aldı.

Araç kiralama platformu Yolcu360, yeni hedefleri için 30 milyon dolar değerleme ile hisselerinin yüzde 20'si karşılığında Eksim Holding'e bağlı Eksim Ventures'tan 6 milyon dolarlık Seri A Yatırımı aldı. Online gerçekleşen yatırım tanıtımında basın mensupları ile bir araya gelen Eksim Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak ve Yolcu360 CEO'su Umut Yıldırım, yatırım sonrası için markanın vizyonunu ve büyüme hedeflerini paylaştı.

"Araç kiralama platformumuz, tamamen ihtiyaçlardan yola çıkarak hayata geçirilmiş bir sistem. Şu anda Türkiye'de ehliyeti olan her 10 kişiden altısının aracı yok, bize göre almasına da gerek yok. Artık Yolcu360 var. Birkaç tıkla bir dakikanın altında istenilen aracın, istenilen lokasyonda ve istenilen zamanda kiralanabilmesini sağlıyoruz. Türkiye'de 2 binden fazla lokasyonda 100 bin araçlık ekosistemimiz ile hizmet veriyoruz" ifadeleriyle söze başlayan Umut Yıldırım, değerlemenin ve alınan yatırımın unicorn olma hedefleri için bir yakıt ikmali olduğunu söyledi.

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Şirket ekibi misafirlerinin, iş ortaklarının hayallerini gerçekleştirmeleri ve büyük işleri yapmalarını sağlamak için bir araya geldi. Şirket kültürümüzü pozitiflik, üreticilik ve çözüm odaklılık değerlerinin üzerine inşa ettik. Sadece bir hizmet şirketi değil, teknoloji şirketi olmanın getirdiği inovatif düşünce tarzını kültürümüze yerleştirdik. Aynı işi yapan şirketler rakamlarla hareket ederken biz; en kolay, en güvenli ve en ulaşılabilir olma arzusunda tutkulu bir başlangıç yaptık. Bunun karşılığını rakamlarımızda da görüyoruz. Şu anda global internet ölçme ve karşılaştırma sitesi Similarweb.com araç kiralama kategorisinde dünyada 20'nci Türkiye'de ise 1'nci sıradayız. Şikayetvar.com'da ise yüzde 90'lık bir misafir memnuniyeti oranına sahibiz".

Toplantıda söz alan Uğur Mutluhan Oruncak, teknolojiyi ve yenilikçi fikirleri destekleyen bir iş modeline inandıklarını belirterek, "Yolcu360'ın iş modelini de işte bu sebeple çok beğendik" dedi. Oruncak, şirketin araç kiralama sektörünün tüm paydaşlarına değer katan bir iş modeli inşa ettiğine dikkat çekti. Şirketin iş yapış kültürünü de çok etkileyici bulduklarını belirten Oruncak, "Son derece iş odaklı ve adanmış bir ekip kültürü gördük. Bu kültürü oluşturmuş bir ekibi finansal olarak desteklemek bize çok uygun geldi. Şirketin araç kiralama sektöründe Türkiye ve dünyada lider olma hedefine destek vermek istiyoruz" diye konuştu.

Holding'in geleceğin sektörlerine yatırım için geçtiğimiz aylarda kurduğu Eksim Ventures'ın yeni yatırım arayışlarıyla ilgili de bilgi veren Oruncak şunları kaydetti: "Eksim Ventures olarak farklı sektörlerde de Yolcu360 gibi kendini ispatlamış girişimler ile fonumuzu çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle holdingimizin faaliyet gösterdiği enerji ve gıda sektörlerinde yenilikçi iş modellerine önem veriyoruz. Bu kapsamda bize hız katacağını düşündüğümüz, bu tür yatırımları daha önce profesyonel olarak yapmış ve başarılı olmuş diğer girişim sermayesi yatırım fonlarına da yatırım yapacağız. Onların danışma kurullarında yer alarak kapsamımızı daha geniş tutacağız".

500 milyon TL'lik iş hacmi hedefleniyor

Araç kiralama platformunun 2017 yılında 700 bin tekil ziyaretçisi varken bu sayının 2020 yılında rekor bir büyüme ile 22 milyon ziyaretçi trafiğine ulaştığını belirten Umut Yıldırım, gelirlerinin de bu sayılara paralel olarak büyüdüğünü ifade etti. 2017 yılında 6 milyon TL olan gelirlerin 2020 yılında 100 milyon TL'ye ulaştığını belirten Yıldırım, 2022 yılında 500 milyon TL'yi aşan bir gelir beklentisi içinde olduklarını söyledi.

Yatırım teknoloji altyapısının geliştirilme hızını artıracak

Verilen bilgiye göre, Eksim Ventures yatırımı araç kiralama platformunun yalın ve kullanıcı dostu özelliklerini koruyarak teknolojik yatırımları hızlandırmak yönünde önceliklendiriliyor. Platformun fonksiyonel özellikleri genişletilirken, yeni ürün ve lokasyon girişlerinin, arama süreçlerinin, B2C yerelleştirilme seçeneklerinin, mobil uygulama ve dünya çapında giderek daha yaygın hale gelen kullan-bırak sistemi hazırlıklarının tamamlanması 2021 hedefleri arasında ilk sıraları alıyor. - İSTANBUL

Araç kiralama platformu, 6 milyon dolar Seri A Yatırımı aldı

Türk Lirası, Türkiye, Yatırım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Araç kiralama platformu, 6 milyon dolar Seri A Yatırımı aldı - Son Dakika Ekonomi


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