Araç kiralama sektöründe kayıplar büyüyecek

Koronavirüs salgını, bu yıl yüzde 6 büyüme hedefleyen araç kiralama sektörüne ağır darbe vurdu. En büyük iş kaybı %95 ile havalimanı ofislerinde oldu. En az daralma ise düşük faiz ve toplu taşımadan kaçışın etkisiyle oprasyonel kiralamada yaşandı.