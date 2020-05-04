Koronavirüs salgını, bu yıl yüzde 6 büyüme hedefleyen araç kiralama sektörüne ağır darbe vurdu.
Koronavirüs salgını, bu yıl yüzde 6 büyüme hedefleyen araç kiralama sektörüne ağır darbe vurdu. En büyük iş kaybı %95 ile havalimanı ofislerinde oldu. En az daralma ise düşük faiz ve toplu taşımadan kaçışın etkisiyle oprasyonel kiralamada yaşandı.
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4.05.2020 05:36:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Araç kiralama sektöründe kayıplar büyüyecek - Son Dakika