Araç kiralama sektöründe kısa dönemde daralma, uzun dönemde umut var - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Araç kiralama sektöründe kısa dönemde daralma, uzun dönemde umut var - Son Dakika Ekonomi

Araç kiralama sektöründe kısa dönemde daralma, uzun dönemde umut var

10 dakika önce

Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, "Koronavirüs salgınıyla oluşan süreç bu şekilde devam ederse araç kiralama sektörü 2020'ye yönelik büyüme hedefinin aksine daralma yaşayacaktır.

Araç kiralama sektöründe kısa dönemde daralma, uzun dönemde umut var, System.String[]

Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, "Koronavirüs salgınıyla oluşan süreç bu şekilde devam ederse araç kiralama sektörü 2020'ye yönelik büyüme hedefinin aksine daralma yaşayacaktır. Haziran ayına kadar pandemi biterse ve sektöre bazı teşvikler verilirse yılın geri kalanında toparlanmamız mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Europcar'da yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen koronavirüsün birçok sektörü olduğu gibi araç kiralama sektörünü de olumsuz etkilediği bildirildi.

Salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yalnızca insan sağlığını değil ekonomiyi tehdit etmeye başladığını belirten Fidan,şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınıyla oluşan süreç bu şekilde devam ederse araç kiralama sektörü 2020'ye yönelik büyüme hedefinin aksine daralma yaşayacaktır. Haziran ayına kadar pandemi biterse ve sektöre bazı teşvikler verilirse yılın geri kalanında toparlanmamız mümkün olabilir. Turizm ve perakende sektörünün yanında en önemli ticaret ortağının AB ülkeleri olması sebebiyle salgının olumsuz etkileri Türk otomotiv sanayisinde de hissedilmeye başladı.

Turizmdeki daralma, yabancı turist sayısı ve iş amaçlı seyahatlerdeki azalma ile birlikte araç kiralama sektörü, bu sene beklediği büyümenin aksine hızlı bir daralma sürecine girdi. Hedeflerimizi yılın ikinci yarısına göre revize ettik. İki ay içinde virüsün etkileri biterse ve hükümet havayolu ulaşımında olduğu gibi bir teşvik verirse ekonomideki toparlanmayla birlikte yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde araç kiralama sektörünün de dengelenebileceğini düşünüyoruz. Ancak kısa vadede sürecin ne kadar süreceğini öngörememek bütün sektörü endişelendiriyor."

- "Toplu taşımadaki azalma araç kiralamaya destek sağlayabilir"

Kısa dönem araç kiralama sektöründe mevcut pazarın daraldığını kaydeden Fidan, "Salgına bağlı olarak şirketlerin evden çalışma düzenine geçmesi, bireylerin kişisel seyahatlerini ve tatillerini ötelemesi gibi faktörler kısa vadede Türkiye'deki araç kiralama sektörünü daraltacaktır. İlk vakanın açıklandığı zamandan bugüne kadar ortaya çıkan tablo bunu gösteriyor. Diğer yandan toplu taşımaya alternatif olarak araç kiralamanın gündeme gelmesi, orta ve uzun dönemde sektörümüz için yeni bir fırsat doğurabilir." ifadelerini kullandı.

Fidan, son dönemde küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde yaşanan sosyal ve ekonomik değişimlerin araç kiralama sektöründe de alışkanlıkları değiştireceğini belirterek, "Sahiplenmek yerine kiralamak, paylaşım ekonomisi ve alternatif mobilite çözümleri gibi kabul gören kavramlar sayesinde Türkiye'deki araç kiralama sektörü de gelişecektir. Alışkanlıkları değiştirmek yaşadığımız olağandışı koşullar sonucunda kendiliğinden olacak gibi görünüyor. Araç kiralama alışkanlığı da bu sayede gelişip, değişecek. Bize düşen bu süreci sektör olarak iyi değerlendirip, doğru, kaliteli ve güvenilir hizmet ile müşterilerimizle tekrar buluşmaktır. Böylelikle yalnızca virüsün ekonomik etkisini atlatmakla kalmaz, yeni döneme de hazırlıklı girmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs, Türkiye, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:30 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı Şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı         
12:36
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti         
12:26
Korona ile mücadele eden ABD'yi bir de hortum vurdu! Parçalar havada uçuştu Korona ile mücadele eden ABD'yi bir de hortum vurdu! Parçalar havada uçuştu         
12:12
Şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı Şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı         
12:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı         
11:45
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak         
11:41
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!         
11:38
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı         
11:32
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi         
11:31
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek         
11:27
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın         
11:24
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi         
11:23
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı         
11:20
Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun         
11:18
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:18
İstanbul'un tarihi sembolü Kız Kulesi'nin, 1800'lü yıllarda karantina hastanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'un tarihi sembolü Kız Kulesi'nin, 1800'lü yıllarda karantina hastanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı         
11:18
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek         
10:54
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı         
10:51
Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 14'e yükseldi Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 14'e yükseldi         
10:44
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum         
10:44
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
10:40
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi         
10:40
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor         
10:38
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi         
10:36
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi         
10:29
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı         
10:28
Kim Kardashian, koronavirüs mağdurlarına iç giyim markasının gelirinden 1 milyon dolar bağışlayacak Kim Kardashian, koronavirüs mağdurlarına iç giyim markasının gelirinden 1 milyon dolar bağışlayacak         
10:24
Uzmanlar koronavirüse karşı Uzmanlar koronavirüse karşı "Sarımsak tüketin" dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı         
10:21
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı         
10:16
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 12:40:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Araç kiralama sektöründe kısa dönemde daralma, uzun dönemde umut var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]