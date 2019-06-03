Araç kiralama sektörüne bayram dopingi
17 dakika önce
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, turizm sektörünü olduğu gibi araç kiralama sektörünü de hareketlendirdi.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:23
tatilinin 9 güne çıkarılması, turizm sektörünü olduğu gibi araç kiralama sektörünü de hareketlendirdi.
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