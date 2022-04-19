Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan 18 şüpheli tutuklandı

19.04.2022 10:32
Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan 18 şüpheli tutuklandı

Balıkesir ve İstanbul'da kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Balıkesir ve İstanbul'da kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince 40 ekip, 250 personel ve 4 tim özel harekat ekibince 35 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak", "bilişim sistemleri vasıtası ile nitelikli dolandırıcılık", "uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise 5'ine adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Olay

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayan ve bazı kişilerden para aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde bir süre önce kurulan Dolandırıcılık Şube Müdürlüğünden 4 uzman personel gönderilerek yaklaşık 2 ay teknik ve fiziki takip yapılmıştı. Suç örgütünün tüm üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesinin ardından 7 Nisan'da Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheliden 24'ü gözaltına alınmıştı.

İncelemelerde, suç örgütünün kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerinin birebir aynısını kurdukları ve bu siteleri vatandaşların araması amacıyla sosyal medya üzerinden ilan vererek görünürlüğünü artırdıkları belirlenmiş, şüphelilerin kurumsal firma izlenimi vermek için çağrı merkezi oluşturdukları ve arayan yaklaşık 2 bin kişiden araç kiralama bedeli veya depozito adı altında 5 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmişti.

Ayrıca suç örgütü üyelerinin polis takibini engellemeye çalıştıkları, bunun için 200 farklı kişiye ait IBAN ve 80 cep telefonu kullandıkları belirlenmişti.

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Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Dolandırıcılık, Balıkesir, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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