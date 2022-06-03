Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan 40 şüpheli tutuklandı

Balıkesir merkezli 19 ilde, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 40 şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayan bazı kişilerin, vatandaşlardan para aldığının belirlenmesi üzerine suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 48 zanlının işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 40'ı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 4'ü adli kontrol şartıyla, 4'ü ise ifadelerinin ardından salıverildi.

Daha önce 18 zanlının tutuklandığı soruşturmadaki tutuklu sayısı 58'e çıktı.

Polis ekipleri, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 11 şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Nisan'da kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayan bazı kişilerin, vatandaşlardan para aldığının tespiti üzerine suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyondaki şüphelilerin ifadeleri ve dijital materyallerinin incelenmesi işlemi tamamlanmış, araştırmalar sonucunda banka hesaplarını kullanan veya kullandıran zanlıların ifadelerindeki olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 59 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekiplerince Balıkesir, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 48 zanlı gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın ilk sürecinde ise yakalanan 24 şüpheliden 18'i tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.