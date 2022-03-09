Araç kiralama sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon - Son Dakika
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Araç kiralama sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

09.03.2022 12:30
Araç kiralama sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları sahte internet siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, taşıt kiralama firmalarına ait internet sitelerini, gerçeğinden ayırt etmesi zor şekilde taklit ederek hazırladıkları internet siteleri üzerinden araç kiralamak isteyenlerden para talep ettikleri, karşılığında ise araç göndermedikleri belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, Aydın ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 10'u adreslerinde yakalandı.

İlk belirlemelere göre 14 kişiyi mağdur ettikleri belirlenen zanlıların, emniyetteki işlemi sürüyor.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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