Araç kiralama sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon - Son Dakika
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Araç kiralama sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

29.03.2022 11:15
Araç kiralama sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptıkları yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, sahte sitelerde yer alan iletişim numaralarından araç kiralamak isteyen vatandaşlarla irtibata geçerek anlaştıkları, verdikleri IBAN numaralarına araç kiralama ve depozito adı altında para gönderilmesini sağladıkları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında İzmir merkezli İstanbul, Bilecik ve Artvin'de yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığı tespit edilen banka hesaplarına el konuldu.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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