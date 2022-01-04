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Araç kiralama taksilerin yerini alabilir - Son Dakika

Araç kiralama taksilerin yerini alabilir

04.01.2022 10:16
Araç kiralama taksilerin yerini alabilir

Pandemiyle birlikte artan kiralık araç sektörünün bu yıl daha da büyümesi bekleniyor.

Pandemiyle birlikte artan kiralık araç sektörünün bu yıl daha da büyümesi bekleniyor. Özellikle saatlik kiralama seçeneklerinin etkisiyle İstanbul gibi büyükşehirlerde taksiye olan talebin azalması öngörülüyor. Taksi ücretlerinin araç kiralama ücretleriyle yakın seviyeye gelmesi de talep azalmasının nedenleri arasında gösteriliyor.

Kiralık araç talepleri artıyor. Pandemi etkisiyle oluşan çip krizi sonucu sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında artış, araç kiralama sektöründe ciddi talep oluşturdu. Talebi karşılamak maksadıyla firmalar da çalışmalarını sıklaştırdı. Online altyapılarını geliştirerek hızlı ve güvenilir hizmet politikası sektörde yaygınlaştı. İnternet tabanlı platformlar Türkiye'nin her yerinde araç kiralama imkanı sağlamaya başladı.

ARAÇ KİRALAYANLARIN YÜZDE 56'SI EKONOMİK ARAÇ İSTİYOR

Geçen sene Kurban ve Ramazan Bayramı arasında araç kiralama talepleri tavan seviyeye ulaştı. O dönemden beri de hızlı artışını sürdürdü. Araç kiralamalarına kategori olarak bakıldığında bu dönemde en çok rağbet gören sınıf ekonomi oluyor. Araç kiralayanların yüzde 56'sı en az maliyetli araçları istiyor. Bu dönemde en ucuz araç 300 liradan kiraya veriliyor.

FİLOLAR YENİLENEMİYOR

Öte yandan sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki artış ise kiralama sektöründe bir takım sorunlar oluşturuyor. Firmalar, sıfır araç bulamadığından filolarını yenileyemiyor. Bu durumun bir zaman sonra yüksek kilometreli araçların kiralamalarda kullanılması durumuma yol açacağı bekleniyor.

"ARAÇ KİRALAMA DAHA DA YAYGINLAŞACAK"

Hal böyleyken sektör, farklı alternatifler geliştirerek kullanıcılara kolaylık sağlamaya odaklandı. Araç kiralama platformu kurucu ortağı Yaşar Çelik, saatlik ve günlük kiralamalarla araç kiralama sektörünün 2022 yılında sıçrama yapacağını söyledi. Çelik, yakın dönemde maliyetlerinden dolayı taksilerden daha fazla tercih edileceğini beklediklerini vurguladı. İnsanların 60 kilometrelik mesafeye ödeyeceği ücretle bir günlük araç kiralamayı tercih ettiğini belirten Çelik, "Bugün İstanbul'da Beylikdüzü'nden taksiyle Beşiktaş'a gelmeniz 200 liranın üzerinde tutuyor. Onun yerine bir günlük araba kiralamak mantıklı geliyor. Buradan hareketle de araç kiralamanın şehir içinde de 2022 yılında yaygınlaşacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Sektörde yeniliklerin takip edildiğini belirten Çelik, dünyada artan elektrikli araç kullanımına kiralama sektörünün de dahil olacağını ve yakın dönemde hali hazırda kullanılan hibrit araçların yanına yüzde 100 elektrikli araçların ekleneceğini belirtti. Çelik, elektrikli araçlara doğru bir geçiş olduğunu söyledi.

(Ali Canberk Özbuğutu/ İHA)

Araç kiralama taksilerin yerini alabilir

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İstanbul, Tragger, Pandemi, Taksi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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