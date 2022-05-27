Araç Kiralama Yöntemiyle Vatandaşları Dolandıran Şebekeye Operasyon: 8 Gözaltı

Kiraladıkları araçlara daha sonra kasten zarar verip müşterilerden aldıkları provizyon ya da depozito bedellerine el koyan 9 oto kiralama şirketine operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yapmakla suçlanan bazı oto kiralama şirketlerine yönelik çaplı çalışma başlattı. Bazı araç kiralama firmalarının çalışanlarının, kiralanan araçlara teslim aldıktan sonra kasten zarar verdikleri ve müşterilerden 'provizyon' ya da 'depozito' adı altında aldıkları paraları iade etmeyerek müşterileri organize bir şekilde dolandırdıkları tespit edildi.

Söz konusu yöntemle haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese bu sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Biri iş yeri olmak üzere 11 adreste yapılan aramalarda, 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde, biri kuru sıkı olmak üzere 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet senet, senet fotokopileri ve çok sayıda araç kiralama sözleşmesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.