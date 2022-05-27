Araç Kiralama Yöntemiyle Vatandaşları Dolandıran Şebekeye Operasyon: 8 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Araç Kiralama Yöntemiyle Vatandaşları Dolandıran Şebekeye Operasyon: 8 Gözaltı

27.05.2022 14:19

Kiraladıkları araçlara daha sonra kasten zarar verip müşterilerden aldıkları provizyon ya da depozito bedellerine el koyan 9 oto kiralama şirketine operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 8’i yakalandı.

Kiraladıkları araçlara daha sonra kasten zarar verip müşterilerden aldıkları provizyon ya da depozito bedellerine el koyan 9 oto kiralama şirketine operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yapmakla suçlanan bazı oto kiralama şirketlerine yönelik çaplı çalışma başlattı. Bazı araç kiralama firmalarının çalışanlarının, kiralanan araçlara teslim aldıktan sonra kasten zarar verdikleri ve müşterilerden 'provizyon' ya da 'depozito' adı altında aldıkları paraları iade etmeyerek müşterileri organize bir şekilde dolandırdıkları tespit edildi.

Söz konusu yöntemle haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çok sayıda adrese bu sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Biri iş yeri olmak üzere 11 adreste yapılan aramalarda, 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde, biri kuru sıkı olmak üzere 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet senet, senet fotokopileri ve çok sayıda araç kiralama sözleşmesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Araç Kiralama Yöntemiyle Vatandaşları Dolandıran Şebekeye Operasyon: 8 Gözaltı
Araç Kiralama Yöntemiyle Vatandaşları Dolandıran Şebekeye Operasyon: 8 Gözaltı
Araç Kiralama Yöntemiyle Vatandaşları Dolandıran Şebekeye Operasyon: 8 Gözaltı
Araç Kiralama Yöntemiyle Vatandaşları Dolandıran Şebekeye Operasyon: 8 Gözaltı

YORUMLAR
500
JASAT 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı JASAT 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı Elazığ'da hafif ticari araç sürüye çarptı, 16 koyun telef oldu Elazığ'da hafif ticari araç sürüye çarptı, 16 koyun telef oldu
Kaynak: ANKA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araç Kiralama Yöntemiyle Vatandaşları Dolandıran Şebekeye Operasyon: 8 Gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
17:25 Mervenur'u iple boğarak öldüren zanlıdan "tuhaf" savunma: İlişki deyince hemen üstünü çıkardı, tartışıp iple boğdum
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:30:03. #1.11#
SON DAKİKA: Araç Kiralama Yöntemiyle Vatandaşları Dolandıran Şebekeye Operasyon: 8 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement