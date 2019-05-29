Araç kiralamada 'bayram' hazırlığı
8 dakika önce
Bayramda araç kiralamak isteyenlere seçenek sunuldu.
Bayramda araç kiralamak isteyenlere seçenek sunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:00 Kaynak: İHA
Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, Türk Telekom ile gerçekleştirdiği işbirliğine Ramazan Bayramı boyunca da devam edileceğini duyurdu. Yapılan şirket açıklamasına göre; 30 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında 3 gün ve üzeri yapılacak rezervasyonlarda, dünyada önde gelen bir otomobil markasının dizel aracını normalden daha düşük bir fiyatla kiralayabilecekler.
Detaylı bilgi almak isteyenlerin araç kiralama şirketine ulaşmaları gerektiği belirtildi. - İSTANBUL
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