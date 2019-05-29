Son Dakika Haberleri: Araç kiralamada 'bayram' hazırlığı
Son Dakika Ekonomi Haber

Araç kiralamada 'bayram' hazırlığı

8 dakika önce

Bayramda araç kiralamak isteyenlere seçenek sunuldu.

Araç kiralamada 'bayram' hazırlığı, System.String[]
Bayramda araç kiralamak isteyenlere seçenek sunuldu.

Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, Türk Telekom ile gerçekleştirdiği işbirliğine Ramazan Bayramı boyunca da devam edileceğini duyurdu. Yapılan şirket açıklamasına göre; 30 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında 3 gün ve üzeri yapılacak rezervasyonlarda, dünyada önde gelen bir otomobil markasının dizel aracını normalden daha düşük bir fiyatla kiralayabilecekler.

Detaylı bilgi almak isteyenlerin araç kiralama şirketine ulaşmaları gerektiği belirtildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:00 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Türk Telekom, Araç, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın dizisinin sezon finaline damga vuran kaza sahnesi Ekonomistler Türkiye ekonomisi için 1. çeyrekte yüzde 2,5 daralma bekliyor Turistik Doğu Ekspresi ilk yolculuğuna bu akşam başlıyor Tarihi Galatasaray Adası'nda söküm çalışmalarına başlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:08:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araç kiralamada 'bayram' hazırlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]