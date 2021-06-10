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Araç kiralamada beklenti ikiye katlandı - Son Dakika

Araç kiralamada beklenti ikiye katlandı

10.06.2021 13:46
Araç kiralamada beklenti ikiye katlandı, System.String[]

Pandemi sürecinde kısıtlamaların hafifletilmesi Haziran ayı ile ivmelenen normalleşme adımları araç kiralama sektöründe umutları yeşertti.

Pandemi sürecinde kısıtlamaların hafifletilmesi Haziran ayı ile ivmelenen normalleşme adımları araç kiralama sektöründe umutları yeşertti. 2021 yılında talebin geçen yıla göre iki kat artmasını bekleniyor.

Salgında artan aşılama oranları ve Haziran ayıyla birlikte hızlanan normalleşme adımlarının turizm sektörü başta olmak üzere hizmetler sektörünü hareketlendirmesi bekleniyor. Salgın sonrası döneme hazırlık niteliğindeki 2020 yılını 9 milyarlık yatırım ve 44 bin yeni araç alımıyla tamamlayan operasyonel araç kiralama sektörü, artan mobilite ve ertelenen tatil taleplerinden umutlu.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de salgına ilişkin umut verici gelişmeler yaşanırken ülke ekonomilerinden 2021 yılında güçlü bir toparlanma yaşanacağına dair sinyaller gelmeye başladı. Türkiye'de birçok sektörle doğrudan ilişkili olan turizm sektöründeki iyimser havaya işaret eden Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, hem yurt dışı hem de yurt içinden gelen yoğun erken rezervasyon taleplerinin, yaşanan daralmanın son bulacağına dair ipuçları verdiğini ifade etti. Pandemi süreci ile birlikte butik tatil anlayışının da artmasıyla araç kiralamayı tercih edenlerin sayısında artış olduğunun altını çizen Fidan, bu tablonun salgınla mücadelede önemli olduğu gibi araç kiralama sektörü için de fırsat olduğunu aktardı.

2021 telafi 2022 ivme zamanı

2020 yılında araç kiralama sektöründe yüzde 60 civarında daralma yaşandığını belirten Fidan, "Pandeminin ortaya çıktığı 2020 yılı sektörümüz adına oldukça zorlayıcı geçti. Turizm sektöründe gözle görülür bir hareketlenmeden bahsedebiliriz ancak sorunların hala devam ettiğini de belirtmekte fayda var. Çalışan sayısı salgın öncesine kıyasla 115 bin kişi azalmış durumda. Her şeye rağmen 2021 yılının aşılanmanın yaygınlaşması ve ikinci yarıda yaşanan talep artışıyla bir toparlanma yılı olacağı düşünülebilir. " ifadelerini kullandı. Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021 yılının ilk 6 ayını geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığımızda içinde bulunduğumuz yılın daha olumlu geçeceğini söylemek mümkün. 2020 Temmuz ayında yaşanan açılma ile yaz sezonu yüksek taleplere karşılık vererek tamamlanmıştı. Bu yılın yaz dönemi için de geçen yılın iki katı oranında yurt içi ve yurt dışı talep beklentisindeyiz. 2022 senesinde ise sektör olarak eski ivmeleri yakalayacağımızı öngörüyoruz."

Araç kiralama sektöründe yeni dönemin ihtiyaçlarını algılayan, dijitalleşme sürecine ayak uyduran ve yatırım yapan markaların liderliği elinde tutabileceğini hatırlatan Fidan, 2020 yılında pandeminin dünyada oluşturduğu dijitalleşme akımı doğrultusunda yatırımlarına hız vererek birçok projeyi gündemlerine aldıklarını belirtti. Araç parkı yatırımlarının yanında dijitalleşme projelerinin 2021 yılında tüm test aşamalarını tamamlanıp hayata geçirileceğinin altını çizen Fidan, son iki yılda Europcar olarak toplam yatırım tutarlarının 1 milyar TL'yi aşacağını anımsattı.

Araç kiralama sektörü, otomotiv satışlarını canlı tutuyor

Türkiye'de araç kiralama sektöründe 2021 yılının ilk 5 ayında 17 bin civarı araç alımı yapılırken; sektörün satın almalarla Türkiye'nin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörü için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Fidan, "Otomotiv sektöründe kur hareketleri, güncel olarak yükselme eğilimi gösteren kredi faiz oranları ve ÖTV düzenlemesi, yeni araç satışlarında düşüşlere sebep olsa da araç kiralama şirketleri devam ettiği satın almalarla otomotiv sektörünün en büyük destekçileri arasında yer aldı. Araç kiralama sektöründe 2021'in ilk 5 ayında şirketlerin filolarından yaptıkları 26 bin adetlik araç satışı ikinci el pazarının canlı kalmasına yardımcı oldu" yorumunda bulundu.

Karavan turizmine destek

Türkiye'de ve dünyada pandemiyle gündeme gelen izole tatil anlayışı karavanlara olan ilgiyi artırdı. Sevdikleriyle birlikte doğayla iç içe izole tatil keyfi yaşamak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan karavanlarda kiralama opsiyonları ise tatilcilere ekonomik çözümler sunuyor. Salgın öncesinde sadece meraklısı için bir alternatif olan karavan tatilinin artık hem aileler, hem de genç profesyoneller ve arkadaş grupları için tercih edilir yeni bir tatil fırsatı oluşturduğunu söyleyen Fidan, "Halen kalabalık gruplar halinde sosyalleşmeyi tercih etmekten imtina eden kişileri düşünerek yaklaşık 1 yıldır karavan turizmine destek oluyoruz. Kiralık karavanlarımızı müşterilerimizin kullanımına sunarak özellikle keşif ruhu güçlü kitlemizin güvenli, sağlıklı ve keyifli bir tatil geçirmelerine olanak sağlıyoruz. Karavanlarımızı kiralayan misafirlerimizin ihtiyacı olabilecek ek ürünleri ise kendilerine sunarak tatil hazırlıklarını kolaylaştırıyoruz" dedi.

"Karavan sektörü vergi değişikliği ile daha da büyüyebilir"

Karavan turizmine artan ilgiye rağmen vergilendirme sistemi nedeniyle karavan sahipliğinin mevcut durum itibariyle oldukça maliyetli olduğuna işaret eden Fidan, karavanda ÖTV'nin ticari araç vergileri seviyesine düşmesi halinde Türkiye için çok önemli getirileri olabileceğine değindi. Fidan, TOKKDER olarak karavanda yüksek ÖTV engellinin aşılması için gereken yasal düzenlemenin yapılması için başvuru yaptıklarını da sözlerine ekledi. Fidan, vergi dezavantajı nedeniyle özellikle tatil amaçlı kullanımlarda kiralık karavan seçeneğinin tatilcilere ekonomik çözümler sunduğunu belirtti. - İSTANBUL

Araç kiralamada beklenti ikiye katlandı

Yatırım, Türkiye, Haziran, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Araç kiralamada beklenti ikiye katlandı - Son Dakika Ekonomi


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