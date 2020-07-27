Araç kiralamak isterken dolandırıldı - Son Dakika

Samsun'da hasta olan kayınpererini ziyarete geldiği hastanede internet üzerinden araç kiralamak isteyen genç kadın dolandırıldı.

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkari'de yaşayan Özlem Ş.(28), felç geçirip hastanede tedavi altına alınan kayınpederini ziyaret için Samsun'a geldi. Özlem Ş. 5 günlüğüne araç kiralamak için internetten oto kiralama ilanı arayıp kiralık araç ilanı bulunan sözde firma ile telefonla görüşüp günlüğü 180 liradan 5 günlüğüne araç kiralamak için anlaştı. 500 lira kapora ve geri kalanı da 5 günlük araç kira bedelini kendisine verilen hesap numarasına yatırmasını isteyen kimliği belirsiz dolandırıcı, bin 400 lira para hesaba EFT yapıldıktan sonra Özlem T.'ye aracı hastaneye getirmeyip telefonunu da engelledi.

Dolandırıldığını anlayan Özlem Ş. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN