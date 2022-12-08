Ordu'da araç kiralamak isteyen adam dolandırıldı, parasını geri isteyince "Hadi git suyunu iç, bu da sana ders olsun" cevabını aldı - Son Dakika
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Ordu'da araç kiralamak isteyen adam dolandırıldı, parasını geri isteyince "Hadi git suyunu iç, bu da sana ders olsun" cevabını aldı

08.12.2022 13:04

Ordu'da, araç kiralamak isteyen Halis Gözpınar adlı şahıs, kurumsal bir firmaya benzetilen internet sitesinden araç kiralayıp hesaba para gönderdi. Buluşma noktasında uzun bir süre araç gelmeyince dolandırıldığını anlayan Gözpınar, alınan paranın geri ödenmesini isteyince, "Hadi git suyunu iç, bu da sana ders olsun" cevabını aldı.

Giresun Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Halis Gözpınar, geçen haftalarda aracını sattı. Ordu'dan işine gitmek için araç ihtiyacı olan Gözpınar, araç kiralamak istedi. Kurumsal bir firmanın internet sitesine benzetilen ve dolandırıcılara ait olan internet sitesinden beğendiği aracı seçen Gözpınar, karşı tarafından istediği tutarı internet bankacılığı ile hesaba gönderdi. Gözpınar, buluşma noktasında saatlerce bekleyip araç gelmeyince dolandırıldığını anladı. Gözpınar'ı arayan dolandırıcılar, aracın kasko değeri için yaklaşık 20 bin TL daha ödemesi durumunda aracı teslim edeceklerini de söyleyip, yine para almaya çalıştılar, iddiaya göre ödeme yapılmayınca dalga geçip telefonu kapattılar.

Araç kiralamak isterken dolandırıldı: Hadi git suyunu iç, bu da sana ders olsun

"HER ŞEY PROFESYONELDİ"

Olayı anlatan Halis Gözpınar, "Aracımı sattım ve yeni bir araç almak istedim. Çip krizi ve tedarik sorunları nedeniyle istediğim araca ulaşamadım. Bu zaman zarfında Ordu'dan Giresun'a gitmek için araç kiralamak istedim. İnternet sitelerine baktım ve burada maalesef dolandırıcı bir firma ile karşılaştım. Kurumsal araç kiralama firmalarının sitesine benziyordu ve ben de böyle bir yanılgıya düştüm. Firma ile iletişime geçtim, her şey gayet profesyoneldi. Bana IBAN numarası gönderdiler ve işim görülsün diye çok sorgulamadan ücreti ödedim. Sonrasında sözleştik ve vale bana aracı 15.00 gibi teslim edecekti. Bir saat geçti ve gelmedi. Sonrasında beni arayarak siparişte aksaklık olduğunu söyleyerek, 'efendim kasko ve sigorta ile ilgili de 20 bin TL tutarında bir ödeme yapmanız gerekiyor' dediler. Bütçem olmadığını söyleyince 10 bin TL yapacaklarını söylediler" dedi.

Araç kiralamak isterken dolandırıldı: Hadi git suyunu iç, bu da sana ders olsun

"HADİ GİT SUYUNU İÇ" DEDİLER

Bu tutara karşı çıkınca dolandırıcıların parayı (kasko için istenen tutar) 30 dakika içerisinde geri göndereceklerini söylediklerini aktaran Gözpınar, "Bana böyle bir güzellik yapacaklarını da söyleyince dolandırıcı olduklarını anladım. Kabul etmediler ama dolandırıldığımı tekrarlayınca artık müşteri hizmetleri gibi değil, dalga geçerek vatandaş gibi konuşmaya başladılar. Bana 'hadi sen git suyunu iç, hayırlı olsun, bu da sana ders olsun' deyip telefonu kapattılar. Ben de bir vatandaş olarak gerekli birimleri aradım ve başkasının da başına gelmesini istemiyorum" şeklinde konuştu.

Araç kiralamak isterken dolandırıldı: Hadi git suyunu iç, bu da sana ders olsun

"KURUMSAL FİRMALARI TAKLİT EDİYORLAR"

"Ben bin 500 TL tutarında bir ödeme yapmıştım, 30-40 bin TL ödeme yapan insanlar da var" diyen Gözpınar, şunları söyledi: "Şükürler olsun en azından bu tutarla kurtardım. Bu sahte siteler galiba belirli ücretler vererek arama motorlarında kendi sitelerini en öne çıkartıyorlar. Burada yanılgıya düşebiliriz ve özellikle bazı kurumsal firmalara isimleri benziyor, küçük harf değişiklikleri ile yanıltıyorlar. Bu nedenle kurumsal firmalar ile çalışmak lazım, diğerleri büyük bir risk, bana ders oldu. Yeni aldığım araç ocak ayında teslim olacağı için kurumsal bir firmadan bir aylık farklı bir araç kiraladım."

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da araç kiralamak isteyen adam dolandırıldı, parasını geri isteyince 'Hadi git suyunu iç, bu da sana ders olsun' cevabını aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da araç kiralamak isteyen adam dolandırıldı, parasını geri isteyince "Hadi git suyunu iç, bu da sana ders olsun" cevabını aldı - Son Dakika
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