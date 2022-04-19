Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran şebekenin 18 üyesi tutuklandı - Son Dakika
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Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran şebekenin 18 üyesi tutuklandı

19.04.2022 11:29
Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran şebekenin 18 üyesi tutuklandı

BALIKESİR ve İstanbul'da kurdukları çağrı merkezlerinde, sosyal medya ilanları ile araç kiralamak için kendileriyle iletişime geçen yaklaşık 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 18'i tutuklandı.

BALIKESİR ve İstanbul'da kurdukları çağrı merkezlerinde, sosyal medya ilanları ile araç kiralamak için kendileriyle iletişime geçen yaklaşık 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 18'i tutuklandı.

Balıkesir'de bir kişinin araç kiralamak isterken dolandırıldığı beyanı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sosyal medyada oto kiralama ilanı veren bir şebekenin tuzağına düşürdüğü vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Ekipler, 7 Nisan günü Balıkesir ve İstanbul'da operasyon haklarında gözaltı kararı verilen 25 kişiye yönelik operasyon düzenledi. 35 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ardreslerinde yapılan aramalarda, 65 bin 600 TL, 3 bin 500 dolar, 3 bin 470 euro, 1 kurusıkı tabanca, 79 dokunmatik cep telefonu, 21 tuşlu cep telefon, 121 SIM kart, 5 hafıza kartı, 16 flash bellek, 26 dizüstü bilgisayar, 6 tablet, 3 masaüstü bilgisayar, 1 hard disk, 13 banka kartı, 12 doküman, bir miktar uyuşturucu madde ve para sayma makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 'Bilişim sistemleri vasıtası ile nitelikli dolandırıcılık' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmak' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla 6 kişi ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı bildirildi.5 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Şebeke üyelerinin İstanbul ve Balıkesir'de kurdukları çağrı merkezlerinde, kurumsal oto kiralama sitelerini taklit ederek, sosyal medya aracılığıyla ilan verdikleri, arayan kişileri ağına düşüren çetenin depozito ve kiralama bedeli adı altında dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle, 2 bin kişiden 5 milyon TL para topladıkları belirlendi.


Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran şebekenin 18 üyesi tutuklandı
Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran şebekenin 18 üyesi tutuklandı
Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran şebekenin 18 üyesi tutuklandı
Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran şebekenin 18 üyesi tutuklandı
Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran şebekenin 18 üyesi tutuklandı
Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran şebekenin 18 üyesi tutuklandı
Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran şebekenin 18 üyesi tutuklandı
Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran şebekenin 18 üyesi tutuklandı
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Türk Lirası, Balıkesir, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran şebekenin 18 üyesi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi dolandıran şebekenin 18 üyesi tutuklandı - Son Dakika
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