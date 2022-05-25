ARAÇ KİRALAMAK İSTEYEN 2 BİN KİŞİYİ DOLANDIRANLARA OPERASYONDA 45 GÖZALTI DAHA - Son Dakika
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ARAÇ KİRALAMAK İSTEYEN 2 BİN KİŞİYİ DOLANDIRANLARA OPERASYONDA 45 GÖZALTI DAHA

25.05.2022 14:51

BALIKESİR ve İstanbul'da kurdukları çağrı merkezlerinde, sosyal medya ilanları ile araç kiralamak için kendileriyle iletişime geçen yaklaşık 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandıranlara yönelik devam eden operasyonda, 45 kişi daha gözaltına alındı.

BALIKESİR ve İstanbul'da kurdukları çağrı merkezlerinde, sosyal medya ilanları ile araç kiralamak için kendileriyle iletişime geçen yaklaşık 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandıranlara yönelik devam eden operasyonda, 45 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 18'i tutuklanmıştı.

Balıkesir'de bir kişinin araç kiralamak isterken dolandırıldığı beyanı üzerine Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, sosyal medyada oto kiralama ilanı veren bir şebekenin tuzağına düşürdüğü vatandaşları 5 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Savcılık talimatıyla polis tarafından 7 Nisan'da Balıkesir ve İstanbul'da 25 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı.

Savcılık tarafından genişletilen soruşturmada şüphelilerden elde edilen dijital materyaller üzerinden yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde 59 kişinin daha olayla ilişkisi olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 19 ilde, 64 adrese savcılık emriyle polis tarafından baskın düzenlendi. Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van illerindeki operasyonlarda 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüpheli ise aranıyor.

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HABER: Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)-

ARAÇ KİRALAMAK İSTEYEN 2 BİN KİŞİYİ DOLANDIRANLARA OPERASYONDA 45 GÖZALTI DAHA
ARAÇ KİRALAMAK İSTEYEN 2 BİN KİŞİYİ DOLANDIRANLARA OPERASYONDA 45 GÖZALTI DAHA
ARAÇ KİRALAMAK İSTEYEN 2 BİN KİŞİYİ DOLANDIRANLARA OPERASYONDA 45 GÖZALTI DAHA
ARAÇ KİRALAMAK İSTEYEN 2 BİN KİŞİYİ DOLANDIRANLARA OPERASYONDA 45 GÖZALTI DAHA
ARAÇ KİRALAMAK İSTEYEN 2 BİN KİŞİYİ DOLANDIRANLARA OPERASYONDA 45 GÖZALTI DAHA

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Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan 45 şüpheli yakalandı Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan 45 şüpheli yakalandı Araç kiralama operasyonunda ikinci dalga Araç kiralama operasyonunda ikinci dalga
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ARAÇ KİRALAMAK İSTEYEN 2 BİN KİŞİYİ DOLANDIRANLARA OPERASYONDA 45 GÖZALTI DAHA - Son Dakika
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